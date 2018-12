După victoria de pe terenul celor de la Sepsi, scor 1-0, Liviu Ciobotariu şi FC Botoşani vor primi vizita vicecampioanei FCSB, în penultima etapă din acest an în Liga 1 Betano.

Înaintea partidei, tehnicianul de 47 de ani a amintit de trecutul său dinamovist şi spune că vrea să aducă prima victorie din istoria formaţiei moldovene împotriva roş-albaştrilor:

"Toate lumea ştie, nu pot să ascund faptul că simpatizez cu Dinamo. Este un lucru normal, pentru că am jucat acolo, am antrenat la Dinamo, am copilul care joacă la Dinamo. Se cunoaşte simpatia mea faţă de Dinamo....