”Sunt bucuros că am câştigat, îmi felicit jucătorii pentru determinare, pentru felul cum am jucat astăzi, sunt trei puncte importante pentru noi. Nu am început bine, dar am reglat situaţia din mers. Pe final am gestionat bine situația, ne-am descurcat la mingile lor aeriene”,

Liviu Ciobotariu, antrenor FC Botoșani.

Ongenda şi Fabbrini au fost decisivi pentru primul succes al Botoşaniului în acest an. Cei doi au făcut faza care a stabilit învingătoarea. Primul a pasat, al doilea a înscris și asta după un contraatac colectiv caracterizat drept ”fază de PlayStation” de către comentatori.

"Am marcat un gol superb, pe tranziţia...

