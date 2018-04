Ciobanii nu se plang, dar nici nu se pot lauda cu vanzarile

Persoanele care s-au imprumutat anii trecuti in franci si au crezut ca au dat lovitura s-au inselat. Cursul de schimb a devenit total nefavorabil, astfel ca, daca in 2008 pentru o rata de 200 de franci se platea suma de 440 de lei, in 2010 - 560 lei, ...

Informatia zilei MM, 14 Iunie 2011