Asociaţiunea ASTRA Despărţământul Carei a organizat în Joia Mare un moment de pomenire a eroilor neamului îngropaţi la Carei. Am aprins lumânări la mormintele celor decedaţi în luptele pentru eliberarea Careiului de sub dictatura hortistă şi am spus o rugăciune pentru odihna sufletelor lor.

Părintele Cristian Tiba şi diaconul Cristian Borota au săvârşit o slujbă de pomenire. Copii însoţiţi de părinţi şi de cadre didactice au mers la fiecare mormânt şi au depus ouă roşii, crenguţe înmugurite şi lumânări. Mulţumim doamnelor învăţătoare Emilia Micovschi şi Elena Sfâra...