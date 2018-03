Cinepolitica – cinci zile de film politic la București

Festivalul Internațional de Film Cinepolitica, singurul festival din Europa Centrală și de Est dedicat filmului politic, revine între 18 și 22 aprilie, la București.

Dedicat filmelor cu tematică predominant politică, lungmetraje, filme de ficţiune sau documentare, reunite sub sloganul „Not so politically correct”, festivalul Cinepolitica va avea loc între 18 – 22 aprilie la Cinema Elvire Popescu și Institutul Balassi din București.

După un an plin de evenimente majore, de la testele nucleare efectuate de Coreea de Nord sau fenomenul fake-news... citeste mai mult

