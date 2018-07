© TION: Cine vine la PLAI are gratuitate pe toate liniile RATT. Trei zile de festival in weekend! Scris de A.S. - Pregătirile pentru Festivalul PLAI au intrat pe ultima sută de metri. La Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara vor cânta, la sfârşitul...

Timis Online, 8 Septembrie 2014