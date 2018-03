Cinema City a inaugurat in Iulius Mall din Cluj-Napoca cea de-a 5 sala 4DX din Romania La jumatatea lunii martie, Cinema City a inaugurat in Iulius Mall din Cluj-Napoca cea de-a 5 sala 4DX din Romania si prima din regiunea de nord-vest a tarii. Valoarea investitiei in sala 4DX – care cuprinde 124 de locuri – este de aproximativ 850.000 de euro.

Mai multe despre Cinema City, Iulius Mall, cluj-napoca, 4DX Business citeste mai mult