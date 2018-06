Fly Go şi TBI Credit au lansat un produs de finanţare 100% digitală pentru achiziţionarea vacanţelor în rate, prin care clienţii agenţiei de turism online pot să-şi cumpere până la finalul lunii iulie pachete şi servicii turistice în 12 rate cu dobândă 0%, arată un comunicat transmis joi de Fly Go.

„Până la finalul lunii iulie, clienţii Fly Go beneficiază de dobândă 0% pentru plata în 12 rate, prin opţiunea oferită de TBI Credit, pentru vacanţa aleasă sau pentru orice alt produs ori serviciu achiziţionat de pe Fly-Go.ro. De asemenea, clienţii se bucură şi de o perioadă de graţie de 30 de zile cu zero costuri la achitarea integrală în acest interval, precum... citeste mai mult