Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunţat că o delegaţie PSD-ALDE va participa la consultările care vor avea loc, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu preşedintele Klaus Iohannis în vederea desemnării unui candidat pentru funcţia de prim-ministru.

"Am discutat subiectul astăzi pentru că, da, am spus că nu vom mai merge niciodată la Cotroceni în actualul mandat, dar când am spus-o, nu m-am gândit că o să mai fie nevoie mergem la o nouă rundă de consultări", a declarat Dragnea, marţi, la sediul PSD.

El a precizat că va face parte din delegaţie alături de secretarul general al PSD, Marian Neacşu, şi de...

