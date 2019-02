Cine va avea multi bani, conform Zodiacului Chinezesc

Anul Porcului de Pamant 2019 isi intra in drepturi de azi, 5 februarie

Anul Porcului de Pamant isi intra in drepturi absolute, incepand cu data de 5 februarie 2019! Mistretul este ultima zodie din horoscopul chinezesc. Astfel, se incheie un ciclu, iar finalul este unul in forta. Toate zodiile vor avea parte de un an bun, spornic, potrivit astrologilor chinezi.

Anul 2019 pune accentul pe stabilitatea financiara dobandita insa prin eforturi considerabile. Cine va munci, va avea si bani si prosperitate. Astrologii spun ca vom avea... citeste mai mult

acum 40 min. in Locale, Vizualizari: 13 , Sursa: Info Braila in