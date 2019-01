Familiile și prietenii celor doi tineri din Tulcea, decedați în dimineața zilei de duminică, 20 ianuarie a.c., într-un grav accident rutier, pe DN 22, sunt în stare de șoc.

A.C., sursă foto: Facebook

În Dacia Logan cu numere de Tulcea, care circula regulamentar erau trei tineri din Tulcea, în vârstă de 18 ani. D. N. M. era la volan, D. C. C. era în dreapta lui, iar prietenul lor, A. C., era pe bancheta din spate. Pentru D.N.M. și pentru A.C., pasagerul de pe bancheta din spate, impactul cu BMW-ul condus de constănțeanul A. A. V. a fost fatal. Au murit la fața locului, prinși între fiarele contorsionate ale Daciei Logan, proiectate în câmp. Cadrele medicale și... citeste mai mult

