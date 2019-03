Potrivit Financial Times, o firmă de relaţii publice din New York primeşte bani din fondul pentru dezvoltare al Regatului Saudit pentru a crea o imagine pozitivă puterii de la Riad, arătată cu degetul în cazul Jamal Khashoggi, jurnalistul ucis în toamna anului trecut în Consulatul saudit din Istanbul.

Firma se numeşte Karv Communications şi primeşte 120.000 de dolari lunar pentru serviciile prestate în beneficiul Arabiei Saudite. Datele provin de la Departamentul american al Justiţiei, menţionează Financial Times.

Potrivit unui raport al CIA,... citeste mai mult

azi, 13:25 in Externe, Vizualizari: 16 , Sursa: Adevarul in