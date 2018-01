Cine scrie noua ordine mondiala?

In timp ce negocierile legate de iesirea Marii Britanii din UE, Brexit, intra in faza critica, vizita la Londra a presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, ii ofera premierului Theresa May sansa excelenta de a demara un proces de formare a unor noi aliante globale, de care Regatul Unit va avea foarte mare nevoie dupa divortul de Uniunea Europeana, scrie cotidianul Daily Telegraph.



Mai ales ca, sub ochii nostri, practic, se produc schimbari radicale si complicate pe arena internationala. Administratia Trump s-a declarat deja nemultumita de actuala ordine... citeste mai mult

