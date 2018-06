de Paul Krizner

Nu de puține ori, și neputincioși observăm că lumea nu e cum am crezut noi în copilărie că ar fi, că oamenii sunt buni și cinstiți, fericiți și iubitori, care nu se ocărăsc ci iubesc valorile, valori eterne nu false, cel puțin cu o astfel de concepție am crescut și eu, însă anii s-au scurs repede, și văd și ca și voi că dreptatea e doar la Dumnezeu, asta dacă nu fac politicienii o ordonanță de urgență să-i impute și Lui câte ceva.

Da… anii au trecut și am ajuns să văd că răutatea și falsitatea e tot mai pregnantă în societatea românească, iar tot felul de nulități ocupă posturi care mai de care mai bine plătite doar pentru că e nepotul lui... citeste mai mult

acum 46 min. in Sport, Vizualizari: 30 , Sursa: Glasul Aradului in