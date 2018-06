Cine refuza un loc de munca va pierde ajutorul social Persoanele care vor refuza un loc de munca isi vor pierde dreptul de a mai primi ajutor social, conform unui proiect de lege adoptat miercuri de Camera Deputatilor, for decizional.

Refuzul unui loc de munca oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca atrage incetarea dreptului la ajutorul social, conform unui proiect de lege adoptat in data de 20 mai de Camera Deputatilor, for decizional. Aceasta masura va...