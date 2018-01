Cine ramane si cine paraseste Guvernul? PSD ''face cartile'' dupa ce presedintele Romaniei si-a dat acordul pentru numirea Vioricai Dancila in functia de premier. Social democratii vor forma in urmatoarele zile un nou Executiv.

Luni, pe 22 ianuarie, va avea loc o noua sedinta a Comitetului Executiv PSD, la care vor lua parte atat liderii de la Centru, cat si cei din teritoriu.

In cadrul acesteia se va decide componenta viitorului Guvern al Romaniei, cel de-al treilea "marca" PSD.

Dupa ce membrii partidului vor ajunge la un acord asupra viitorilor ministri, pe data de 29... citeste mai mult