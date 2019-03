Antrenorul celor de la Gaz Metan, Edi Iordănescu, recunoaşte că Dan Nistor, căpitanul celor de la Dinamo, ar fi putut face parte din lotul echipei naţionale pentru ”dubla” cu Suedia şi Insulele Feroe. Mijlocaşul de 30 de ani nu a fost convocat de selecţionerul Cosmin Contra.

Tehnicianul sibienilor l-a antrenat pe Dan Nistor în perioada petrecută la Pandurii Târgu-Jiu: ”A fost o manieră foarte, foarte ok de arbitraj. Dacă am bătut nu mai are rost să fac acest exerciţiu de imaginaţie. E un jucător deosebit, un caracter... citeste mai mult