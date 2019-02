Săptămâna viitoare cinefilii botoşăneni pot vedea două noi avanpremiere: What men want (Ce-şi doresc bărbaţii) şi Green Book (Green Book – O prietenie pe viaţă).



Comedia What men want îl are în centru pe Ali Davis, un agent sportiv de succes, care este în mod constant exclusă de către colegii ei bărbați. Atunci când Ali primește o promovare bine meritată, ea se întreabă ce altceva trebuie să facă pentru a reuși într-o lume a bărbaților. Cu toate astea, ajunge să obțină un avantaj neașteptat asupra:... citeste mai mult

