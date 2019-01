Cine face parte din conducerea provizorie a PLUS

”Aţi avut încredere in mine şi asta mă îndatorează şi vă cer să aveţi încredere şi în echipa pe care v-o propun astăzi. Vom avea un Consiliu Naţional format din 50 de oameni. Pe mulţi dintre ei îi ştiţi, pentru că au lucrat şi lucrează la partid ca acest proiect să fie posibil. Din rândul membrilor Consiliului Naţional voi propune un Birou Naţional format din zece oameni şi cele două echipe vor avea un mandat executiv prin care se vor concentra pe construirea structurilor partidului în ţară”, a spus Dacian Cioloş la Congresul PLUS:

Lista propusă de liderul PLUS a fost validată de Congres.

Convenţia Naţională a PLUS s-a reunit, pentru prima dată, sâmbătă, în... citeste mai mult

