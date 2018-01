Deputatul PSD Viorel Stefan, 62 de ani, seful comisiei de buget finante al Camerei Deputatilor a fost validat pentru functia de vicepremier. Stefan a mai indeplinit functia de ministru de Finante in Guvernul Grindeanu, dar a fost remaniat in urma unor acuzatii repetate venite din partea presedintelui PSD Liviu Dragnea, dar si ale lui Sorin Grindeanu. Dragnea se aratase deranjat de forma proiectului de buget pe care ministerul lui Viorel Stefan o lansase in dezbatere. El i-a imputat ministrului de Finante... citeste mai mult