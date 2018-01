Cine este Valentin Popa, noul ministru al Educatiei, surprins in repetate randuri facand greseli gramaticale si de limba

Valentin Popa s-a nascut pe 12 iulie 1964 si este profesor universitar doctor inginer. A absolvit Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor in 1989. Din 2009 pana in prezent a fost conducator de doctorat pentru domeniul sau, potrivit news.ro. Este profesor universitar din 2005 si preda Sisteme de intrare-iesire, Sisteme de identificare, Dispozitive si circuite electronice.

Teza sa de Doctorat - "Contributii la cresterea vitezei de procesare in modemuri", sustinuta... citeste mai mult