Potrivit informatiilor, victima in varsta de 36 de ani se numea Claudia Malcea si era din Tulcea. Femeia absolvise Academia de Studii Economice din Bucuresti si se afla in vizita, alaturi de un grup de turisti, in Rezervatia Cheile Tisitei din Muntii Vrancei, scrie știrilekanald.ro.

O avalansa a smuls-o din grup si a tarat-o pana in albia raului, acolo unde a fost gasita fara suflare de salvatori.

Imediat cum s-a aflat de moartea tinerie, prietenii au luat cu asalt pagina ei de facebook pentru a-i lasa mesaje de adio.

"Destinul a fost cam crunt cu familia noastra in ultima vreme. Tot timpul vei avea un loc in inima mea, suflet frumos", a fost unul dintre mesajele... citeste mai mult

azi, 15:34 in Social, Vizualizari: 37 , Sursa: Realitatea in