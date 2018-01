A fost internata in Sectia Chirurgie si a fost supusa unei interventii chirurgicale. Postoperator, starea s-a agravat, a devenit instabila hemodinamic si circulator, a intrat in stop cardiorespirator si nu a mai raspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarata decedata in jurul orei 2.30.

Victima este Larisa Bozga, eleva la Colegiul National „Liviu Rebreanu” din Bistrita. Tanara a lasat in urma familia si prietenii indurerati.

„Chipul tau bland a ramas in imaginea mea. Te-ai retras in lumea celor drepti si buni suflet bun ce ai fost… Dumnezeu sa iti vegheze somnul de veci, buna mea prietena Larisa Bozga!”, a... citeste mai mult

