Cine este soferul care a provocat accidentul din Ungaria / VIDEO Soferul care se afla la volanul microbuzului implicat intr-un cumplit accident, in Ungaria, era un barbat din Tarnaveni, care facea un LIVE pe pagina de Facebook, in momentul in care a intrat intr-o depasire, cu viteza, si s-a izbit frontal de un camion.

