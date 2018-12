Senatorul ALDE Ion Popa asigură din 29 august 2018 interimatul Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor Constanţa. Este din municipiul Piteşti şi a fost senator PNL în perioada 2012-2018, iar din iunie 2018 a devenit senator ALDE, iar la scrut timp, mai precis pe data de 29 august 2018, a preluat conducerea interimară a Organizaţiei Judeţene ALDE Constanţa.

De ce un piteştean la Constanţa? “Când am venit la Constanţa s-a ţinut cont de experienţa pe care o am, de nivelul de reprezentare, de poziţia pe care o am la nivel naţional şi de... citeste mai mult

