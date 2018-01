Petru-Bogdan Cojocaru (35 de ani), propus ministru al Comunicatiilor, este seful organizatiei Tinerii Social Democrati (TSD) Iasi si consilier judetean. Absolvent al Facultatii de Informatica, Bogdan Cojocaru este manager de peste 5 ani in cadrul iSys Professional, un furnizor de servicii de monitorizare parcuri auto, de unde in 2016 a incasat venituri anuale de 73.305 lei, si colaboreaza si cu firma IT Maguay Impex SRL, de la care a incasat 9.985 lei, potrivit declaratiei de avere. In acelasi an a incasat inca 13.491 lei ca membru in AGA societatii Servicii Publice Iasi.

