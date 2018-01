Cine este Nicolae Burnete, propus de PSD pentru Ministerul Cercetarii

Burnete s-a nascut pe 4 iunie 1960 la Rosia de Secas, judetul Alba. este casatorit si are doi copii.Burnete a absolvit Institutul Politehnic din Cluj Napoca intre 1980 si 1985 si ulterior a facut diverse studii de specializare atat in tara, cat si in Franta si Germania. Vezi aici CV-ul lui Nicolae Burnete.

El este in prezent presedinte al Senatului Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca si Director al Departamentului de Autovehicule Rutiere si Transporturi.

Intre 2012 si 2013 a fost Director General Adjunct la Directia Generala Invatamant Superior din cadrul Ministerul... citeste mai mult

