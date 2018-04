Cine este femeia care a deschis focul la sediul YouTube

Ea a fost citată într-o relatare, în 2009, a publicaţiei San Diego Union-Tribune, la o acţiune de protest organizată de People for the Ethical Treatment of Animals faţă de folosirea porcilor în cadrul unor formări militare în traumatologie.

Nasim purta o perucă, blugi cu pete de ”sânge” pe ei şi o sabie de plastic la acest miting organizat lângă baza puşcaşilor marini Camp Pendleton.

”Pentru mine drepturile animalelor sunt egale cu drepturile omului”, declara Aghdam pentru ziar la acea vreme.

