Eugen Teodorovici are o cariera de 24 de ani in institutii publice, din care peste jumatate petrecuti in domeniul fondurilor europene. Cariera sa profesionala s-a desfasurat exclusiv in domeniul bugetar, in cadrul administratiei centrale, urcand pana la functia de ministru de Finante in Guvernul Ponta, unde a stat 8 luni si jumatate, fiind inlocuit de Anca Dragu. Teodorovici si-a inceput cariera profesionala ca referent in cadrul Directiei Generale de Management, Marketing, Prognoza si Resurse Umane din Ministerul Transporturilor (MT), unde ramane vreme de sase ani. In 1997 devine expert in Directia Generala de Integrare Europeana (MT), iar in 1999 se muta pe...