Ester Peony a câștigat Eurovision România 2019, cu piesa "On a Sunday", ea fiind aleasă în urma Selecţiei Naţionale, ce a avut loc duminică, la Sala Polivalentă.

Ester Peony cu piesa „On a Sunday” (65 de puncte), Bella Santiago cu „Army of Love” (50 de puncte) şi Laura Bretan cu „Dear Father” (48 de puncte) au fost primele trei piese în ordinea preferinţelor juriului.

Reprezentantul României la Eurovision a fost ales de un juriu format din: Tali Eshkoli - Head of Event & Content Eurovision Song Contest 2019, Emmelie de Forest - câştigătoarea Eurovision 2013, Deban Aderemi şi William Lee Adams - jurnalişti şi influenceri consacraţi în... citeste mai mult