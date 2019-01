Cine este David Saranga, noul ambasador al Israelului la București

Noul ambasador al Israelului în România este David Saranga. Acesta va sosi joi la București, pentru a-și lua postul în primire.

„Bună ziua, Mă numesc David Saranga şi sunt noul ambasador al Israelului în România. România are un loc important în inima mea. Aici am început cariera diplomatică, în urmă cu 20 de ani, când am fost viceambasador al Israelului. Acum, după o lungă carieră diplomatică, mă întorc în România de care, de fapt, nu m-am despărţit niciodată. Amintirile, cultura, prietenii şi limba română m-au însoţit până în ziua de astăzi”, s-a prezentat noul ambasador al Israelului în... citeste mai mult

