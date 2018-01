Danut Andrusca (49 ani), deputat PSD de Neamt, a fost propus ministru al economiei. Cunoscut ca apropiat al liderului PSD Neamt, Ionel Arsene, acuzat recent de DNA de trafic de influenta, Danut Andrusca a ocupat mai multe functii de conducere, chiar si in acelasi timp, in companii de stat. Se afla la primul sau mandat de deputat, insa activitatea sa in Parlament este foarte modesta. Figureaza cu o singura luare de cuvant, cea in care a depus juramantul de credinta la numirea in functia de... citeste mai mult