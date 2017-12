Cine este considerat a fi cel mai bun fotbalist al lumii

Argentinianul Lionel Messi a fost desemnat cel mai bun fotbalist al planetei, în urma prestigioasei anchete Top 100, organizată şi aşteptată an de an ca pe un eveniment, de cotidianul londonez The Guardian, pentru alcătuirea acestei ierarhii fiind consultaţi 169 de experţi, între care foşti internaţionali, precum Hernan Crespo, Ronaldo, Javier Zanetti, ziarişti din lumea întreagă.

Ierarhia rezultată în urma votului unora dintre cele mai pricepute personalităţi ale lumii fotbalului, ancheta reprezentând o referinţă în materie, include, exclusiv, fotbalişti care evoluează în cele 5 cele mai puternice campionate... citeste mai mult