Adus sub escorta de la Oradea la Botosani dupa ce a fugit din judet cu speranta ca va scapa basma curata dupa injunghierea unui politist, Mugurel Ginga, in varsta de 39 de ani, a ajuns in arest dupa ce, joi, a fost audiat la Parchetul de pe langa...

Reporterul, 16 Iunie 2016