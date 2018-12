Cine este autorul atacului de la Strasbourg

Autorul atacului din Piaţa de Crăciun din oraşul francez Strasbourg este un cetăţean francez de 29 de ani, născut în Franţa, identificat drept Cherif C. El era cunoscut forţelor de securitate din Franţa şi era catalogat sub o Fişă S, categorie din care fac parte indivizii care reprezintă o ameninţare la securitatea statului.

El se afla pe lista suspecţilor încă din 2016, când a intrat în vizorul autorităţilor din cauza radicalizării sale. De asemenea, Cherif C. era cunoscut şi de către poliţişzii francezi pentru că a comis mai multe infracţiuni de drept comun, în special mai multe spargeri în... citeste mai mult