Sorin Vadeanu se afla la volanul unui Audi A8, pe drumul national 1B, pe raza localitatii prahovene Loloiasca, atunci cand s-a angajat intr-o depasire care, in cele din urma, i-a adus moartea.

In noaptea de marti spre miercuri, in jurul orei 01:20, tanarul de 35 de ani a izbit in plin un autoturism Dacia Logan, care circula regulamentar, din sens opus, in incercarea de a depasi un TIR, scrie debraila.ro.

In urma impactului, soferul Daciei, un pitestean de 40 de ani, a murit pe loc. In masina condusa de Sorin Vadeanu se mai aflau doi tineri din comuna Gemenele, care au suferit rani minore.

Cei trei au fost scosi din autoturism inainte ca Audi-ul sa se faca... citeste mai mult

