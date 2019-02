Cine e preotul care a anulat toate taxele bisericești: “Acolo unde este taxa, nu mai este Har”

Un preot din Republica Moldova a anulat toate taxele bisericesti.

„Acest fapt trebuie urmat de toti preotii din tara”, sustine parintele Ioan Graur.

Dar de ce?

„Acolo unde este taxa, nu mai este har”, spune Ioan Graur, potrivit Ortodoxia.me.

Parintele a mentionat ca „are din ce sa-si castige existenta”, deoarece are o mica afacere in orasul Soldanesti.

„Pentru mine, sa savarsesc slujbe este o datorie in fata Domnului, fara sa fie vorba de bani sau de altceva. Eu sunt obligat, pentru ca, mai apoi, voi raspunde pentru faptele mele.

