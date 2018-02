Fiul lui Donald Trump a chefuit pe un domeniu imens din Giurgiu, ferit de ochii curioşilor, cu un miliardar român!Sorin Paul Stănescu şi Donald Trump Jr. au chefuit trei nopţi la un conac din Giurgiu şi au vânat la domeniul privat din Singureni, întins pe câteva mii de hectare.

Sorin Paul Stănescu are un unchi foarte bogat în SUA, Adrian Stângă, care este partenerul său în mai multe firme. Una dintre acestea, A&S International, a preluat cunoscutul Institut Pasteur, care activează în domeniul medicinei veterinare de peste 100 de ani. Preluarea fără licitaţie a Institutului Pasteur de către A&S International a declanşat un scandal la momentul tranzacţiei.... citeste mai mult

