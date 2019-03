Francisca Vasile este judecătoarea care, recent, a redeschis dosarul Tel Drum şi a făcut parte din al doilea complet de 5 judecători traşi la sorţi în dosarul „angajărilor fictive” al lui Liviu Dragnea, complet considerat nefavorabil de acesta. Ea are la activ mai multe decizii de condamndare în cazuri mediatizate, cum ar fi in cazul judecatorului Stan Mustata (definitiva) sau fostului ministru al Tineretului, Monica Iacob Ridzi (fond).

Ea a fost in completul de judecata, din care facea parte si Selaru, care a dat decizia de achitare in cazul Nicolescu si Draghici, sau cea de condamnare a judecatoarelor Piciarca si Badescu, al procurorilor DIICOT judecati in... citeste mai mult

