Cine doreste sa plece, e liber sa-si caute echipa!

Primarul Reșiței, Ioan Popa, decis să renunțe la unii jucători pentru a reduce cheltuielile de la club, a afirmat: „Anul trecut am terminat pe locul II, iar acest loc, din păcate, nu se premiază. Am solicitat ca în acest an să fim mult mai buni și să nu ratăm din nou calificarea în Liga a II-a. Am început foarte prost acest campionat, în consecință președintele clubului și-a dat demisia, împreună cu administratorul stadionului. Costurile echipei de fotbal sunt destul de mari, aproximativ 600-700 000 de mii de euro pe an. Am propus să mai reducem din cheltuieli, drept urmare am fost la club și le-am transmis... citeste mai mult

