Noile reglementări ale Uniunii Europene pentru protejarea datelor private tind să afecteze firmele mici din domeniul online, în timp ce companii mari, precum Facebook şi Google, vor fi avantajate, comentează publicaţia The Wall Street Journal.

În momentul în care comisarul european pentru Justiţie, Věra Jourová, s-a deplasat în California, în toamna anului 2017, pentru a se întâlni cu directorii Google şi Facebook, se aştepta ca aceştia să exprime preocupări privind viitoarele reglementări ale Uniunii Europene în domeniul online. În schimb, şi-a dat seama că deja aveau situaţia sub control. "Ei erau mai relaxaţi, iar eu am devenit mai...