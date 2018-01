Bitcoin, cea mai tranzacţionată criptomonedă la nivel mondial, are de la începutul anului minus 20% în condiţiile în care Coreea de Sud, cea mai mare piaţă pentru această monedă, va interzice utilizarea de conturi bancare anonime de către traderii de monede virtuale.

Pe de altă parte, bursa de la New York, cea mai mare din lume, atinge noi maxime după ce preşedintele Donald Trump a rezolvat „blocajul" sectorului public, iar la Bucureşti indicele BET are plus 9% pe fondul unor aşteptări mari de dividende ca urmare a...