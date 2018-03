Companiile americane le-ar putea returna acţionarilor o sumă record de 1.000 miliarde de dolari în acest an, în condiţiile în care reducerile de taxe anunţate de preşedintele Donald Trump determină boardurile să-şi crească operaţiunile de răscumpărări de acţiuni şi acordare de dividende într-un ritm mai rapid decât cheltuielile de capital, bugetele de cercetare şi dezvoltare sau salariile, scrie Financial Times.

Goldman Sachs estima în februarie că operaţiunile de buyback vor avansa cu 23%, până la 650 milioane de euro în acest an, în timp ce JPMorgan anticipa recent că... citeste mai mult