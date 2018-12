La şase puncte de locul doi cu cinci etape înainte de finalul sezonului regulat, CFR Cluj este favorită la câştigarea unui nou titlu de campioană, după cel cucerit în sezonul precedent sub comanda lui Dan Petrescu.

Casele de pariuri dau drept favorită echipa antrenată de Antonio Conceicao, cu o cotă de 1,85 la Betano. FCSB ocupă locul secund, cu 2.35, iar a treia favorită este U Craiova, cu o cotă de 11. Dinamo are o cotă astronomică pentru o surpriză de proporţii în acest sezon. La nouă punct de play-off, echipa antrenată de Mircea Rednic are o cotă de 500 pentru câştigarea celui de-al 19-lea titlu de campioană.

