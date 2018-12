Microorganismele trăiesc în cele mai extreme condiţii terestre, în timp ce rezistenţa lor este mult mai mare decât cea a organismelor pluricelulare. Astfel, temperatura confortabilă pentru Pyrolobus fumarii pleacă de la 90 ° C şi ajunge la 113 ° C, mai précis în apă fiartă. Aceste organisme au fost găsite în izvoarele oceanice la o adâncime mai mare de 3,5 km. Arheia Geogemma barossii au fost găsite la o adâncime mai mare de 300 m într-o sursă geotermală cu temperatură de 121 ° C. Tulpinile de Methanopyrus kandleri, organisme unicelulare, sunt capabile să se reproducă în laborator la o temperatură de 122 ° C. Oamenii de ştiinţă au descoperit rămăşiţele lor în roci... citeste mai mult

