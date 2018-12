Plenul Parlamentului European a votat azi o recomandare pentru primirea României și Bulgariei în Spațiul Schengen. Europarlamentarul PSD, Andi Cristea, dezvăluie însă dedesubturile acestui vot. Deși votul a fost unul masiv Pentru, europarlamentarul PSD arată că abținerile au fost notabile și arată o anumită acțiune politică împotriva țării noastre:

”Astazi in Parlamentul European a fost votat rezolutia nonlegislativa LIBE pregatita de Presedintele PES Sergei Stanishev prin care PE cere aderarea RO si BG la Schengen. A trecut cu o larga majoritate.

Interesant cine a votat contra sau s-a abtinut.

Toata delegatia franceza PPE - s-a opus

Cativa germani PPE de la CSU

