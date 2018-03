„M-am uitat în mormânt si am vãzut oase goale si am zis: oare cine este împãratul sau ostasul, bogatul sau sãracul, dreptul sau pãcãtosul… ” – Sf. Ioan Damaschinul >

– continuare din numãrul trecut

O particularitate a romanului este tumultul vietii in Botoaia, la care nu te-ai astepta. Personajele si actiunile sunt intr-o continuã miscare, asemãnãtoare miscãrii browniene, desi aparenta pare una staticã in care ‘vremea vremuieste’ vorba lui Constantin Noica si departe de ceea ce credea Lucian Blaga cand spunea cã ‘vesnicia s-a nãscut la sat’. Pentru cititor, viteza cu care se deruleazã actiunile, imaginile, situatiile,... citeste mai mult