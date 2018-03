„M-am uitat în mormânt si am vãzut oase goale si am zis: oare cine este împãratul sau ostasul, bogatul sau sãracul, dreptul sau pãcãtosul… ” Sf. Ioan Damaschinul

Este reflectia biblicã cu care Nicolae Ariton, autorul romanului ‘Cine a descoperit Europa’, isi incheie naratiunea sa, reflectie pe care si cititorul o incearcã dupã lectura cãrtii sale. Roman de facturã nouã, postmodernã, va reusi sã acopere in bunã parte cerintele acestui curent literar care, desi fragmenteazã, disipeazã, secventializeazã ceea ce clasic insemna o povestire, se va impune in literatura ultimelor decenii. Autorul va reusi astfel sã pãtrundã un univers pe care romanul clasic, dar mai ales din... citeste mai mult