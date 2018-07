Cu totii am vazut comedii romantice, toate desfasurandu-se dupa acelasi calapod: tocilarul este respins de cea mai frumoasa dintre colegele sale insa in urma unor evenimente ciudate ea ajunge in bratele lui, ca si cum asa ar fi trebuit sa fie.

In realitate insa lucrurile nu sunt deloc asa. Dragostea in viata reala este diferita de cea din filmele siropoase. Insa ce se intampla „in spatele scenei” atunci cand incepem sa avem sentimente romantice pentru cineva?

Dopamina, oxitocina, serotonina… probabil ca ai auzit de ele. Stiai... citeste mai mult