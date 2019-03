Zeci de persoane au petrecut noaptea de miercuri spre joi la prieteni sau la hotel, după ce tornada a avut loc miercuri după-amiaza la Roetgen, în apropierea frontierei cu Belgia. O înregistrare video surprinde tornada făcând ravagii în orăşel. Cinci persoane au fost uşor rănite, au anunţat joi autorităţile. WOW.... Large #Tornado swept today through Roetgen near Aachen, #Germany this afternoon 13th March. Video via @WDR #severeweather #extremeweather pic.twitter.com/gfStpGzc7W

